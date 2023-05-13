الحبس سنة وكفالة مليون جنيه لـ3 متهمين بالإهمال الطبي في مستشفى بالتجمع

قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بحبس 3 متهمين سنة مع الشغل، وكفالة مليون جنيه، وتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه، بتهمة الإهمال الطبي تجاه مواطن داخل أحد المستشفيات بمنطقة التجمع.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز صادق رئيس محكمة القاهرة الجديدة، وبحضور أحمد سامح وكيل النائب العام، وأمانة سر معتصم محمود.

وكشفت الجنحة رقم 4430 لسنة 2022، عن تعرض المجني عليه لإهمال طبي من قبل المتهمين داخل أحد المستشفيات، ما دفعه لتقديم بلاغ للنيابة العامة التي أحالت الدعوى لمحكمة الجنح، وأصدرت حكمها المتقدم.