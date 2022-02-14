مصدر أمني ينفي مزاعم إخوانية بوجود إهمال طبي لبعض نزلاء مراكز التأهيل

نفى مصدر أمني صحة ما تناولته عدد من العناصر الإخوانية الهاربة بالخارج بصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بوجود إهمال طبي لبعض نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

شائعات الجماعة الإرهابية

وأكد المصدر أن ما يتم تداوله يعد ادعاءات إخوانية عاريةً تماماً من الصحة وأن جميع النزلاء يتلقون رعاية طبية كاملة، موضحا أن هذه الشائعات تأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب على الرأي العام.