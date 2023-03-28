النيابة تأمر بتشريح جثة طفلة توفت نتيجة إهمال طبي في البساتين

قررت النيابة العامة نقل جثة طفلة تدعى «خديجة»، توفت نتيجة إهمال طبي بالبساتين للمشرحة مع انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات بالواقعة، وصرحت بالدفن.

بلاغ باستقبال جثة طفلة

وصول بلاغ لقسم شرطة البساتين، من إحدى المستشفيات بوصول جثة طفلة عمرها 4 سنوات تعرضت لإهمال طبي بحقنة خطأ تسببت في وفاتها.

بالفحص تبين أنَّ صيدلانية وراء ارتكاب الواقعة وقد منحت الطفلة حقنة خطأ تسببت على الفور في وفاتها وتمّ نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات تمّ ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيقات.