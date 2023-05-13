إد شيران يترجم تجاربه الشخصية الصعبة في ألبومه الجديد «Subtract»

أصدر النجم العالمي إد شيران، ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان إشارة الطرح «subtract»، عبر منصة «Asylum/Atlantic»، بعد سلسلة من الألبومات الرمزية التي حملت شعارات عالم الرياضيات، حيث يعود في هذا الألبوم إلى جذوره ويقدم فيه تجاربه الشخصية الأكثر صدقاً بعد مرحلة من الحزن والصعوبات التي مر بها خلال السنوات الماضية.

أشهر نجوم العالم

ويقدم هذا الألبوم واحدًا من أشهر نجوم العالم بأكثر حالاته ضعفاً وشفافية، وقبل إصدار الألبوم بشكل كامل، أصدر «إد» بشكل مستقل أغنية «Eyes Closed»، وأغنية «Boat»، وهما العملان اللذان حققا نجاحاً كبيراً وتصدرا سباق الأغاني.

ويعتبر هذا الألبوم نتيجة تخطي إد شيران، حدود مهنته كموسيقي ليغوص في أعماق تجاربه الشخصية، تعاون فيه مع آرون ديسنر «ذا ناشيونال» في الكتابة والإنتاج، بعد أن تعرفا على بعض من خلال صديقتهما المشتركة تايلور سويفت، حيث كتب الثنائي أكثر من 30 أغنية في شهر فبراير العام الماضي، واختارا في النهاية 14 أغنية متصلة بأكثر الأنماط الموسيقية جرأة وشعبية.

التغيير للأفضل في عالم إد شيران

وفيما يخص الألبوم، قال إد شيران، إنه عمل على «Subtract» لمدة عقد من الزمان، في محاولة لنحت الألبوم المثالي، وكتابة وتسجيل مئات الأغاني برؤية واضحة لما اعتقد أنه سيكون الأفضل، ثم في بداية عام 2022، غير سلسلة من الأحداث حياته وصحته العقلية وطريقة مقاربته للفن والموسيقي .

واستطرد قائلًا: كتابة الأغاني هي علاجي، تساعدني على فهم مشاعري، لقد كتبت دون أن أفكر في معاني الأغاني فقط كتبت كل ما سيحدث، وفي أقل من أسبوع، استبدلت العمل الذي استمر عقدًا من الزمان بأعمق أفكاري.

وحول المشاكل التي مر بها قال إد شيران: «في غضون شهر، تم إخبار زوجتي الحامل بأنها مصابة بورم، ولا يوجد أي علاج في حينه وعلينا الإنتظار إلى ما بعد الولادة، ثم توفى أعز أصدقائي وهو أخ لي، فجأة ووجدت نفسي أقف في المحكمة أدافع عن نزاهتي وحياتي المهنية ككاتب أغاني، كنت أختنق من الخوف والإكتئاب والقلق، شعرت وكأنني أغرق، ورأسي تحت السطح، وأنا أنظر إلى الأعلى بحثًا عن الهواء».

وتابع بقوله: «بصفتي فنان لا يمكنني أن أشارك العالم بمشاعر لم تراودني بمصداقية، لأول مرة لا أحاول إطلاق ألبوم سيحبه الناس، أنا فقط أضع شيئًا صادقًا وحقيقيًا في ما أنا عليه في حياتي الحالية».

أغاني الألبوم

وبدأ «إد» الموسم الثاني من «Apple Music Live»، وقدم للمرة الأولى أغاني الألبوم الجديد بالكامل مع فرقة مكونة من 12 عنصرا، بما في ذلك «Aaron Dessner»، وتمكن المعجبون من جميع أنحاء العالم بمشاهدة العرض على «آبل ميوزك» و«آبل تي في بلاس».