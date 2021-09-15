تعرف على كواليس أغنية إيد شيران الجديدة «SHIVERS»

أصدر النجم العالمي إيد شيران أغنيته الجديدة «SHIVERS» بالتزامن مع إصدار الفيديو كليب الرسمي للعمل، وهي الأغنية الثانية من ألبوم إيد شيران الجديد «=» والذي سيصدر بشكل رسمي في 29 أكتوبر المقبل من إنتاج شيران وستيف ماك وفريد.

إيد شيران أطلق «=» على ألبومه الجديد الذي سيطرح 29 أكتوبر

تنقل الأغنية والفيديو كليب إحساس الحب الكبير والمشاعر الجياشة التي يشعر بها المرء عند اللقاء بحب حياته، وقد ترجمت هذه المشاعر بطريقة صورية طريفة من إخراج دايف مايرز، ويأتي هذا الألبوم «=» ليكون الجزء الرابع في سلسلة الألبومات الرمزية لشيران، ومن المتوقع أن يكون أكثر الألبومات التي تم العمل عليها بشكل مطول في مسيرة شيران الفنية مع مجموعة من المقطوعات الموسيقية التي تم إنجازها على مدى أربع سنوات.

ويقول إيد شيران، في بيان، إنه سيقدم في هذا الألبوم تقييما لحياته والأشخاص الموجودين فيها أثناء استكشافه لدرجات متفاوتة من الحب، وكانت أولى الأعمال الصادرة منه أغنية «Bad Habits».

إيد شيران عن عمله الجديد: تقييم لحياتي والأشخاص الموجودين

وحصد إيد شيران المرتبة الأولى للأسبوع العاشر على التوالي ضمن قائمة الأغاني الأكثر استماعاً في المملكة المتحدة وأصبحت بهذا أطول أغنية تحتل المرتبة الأولى على التوالي.

يذكر أن إيد شيران قضى السنوات القليلة الماضية بعيدًا عن الأضواء، بعد جولته التي حطمت الأرقام القياسية لمدة عامين، واستقباله لابنته الأولى، حيث يمثل هذا العمل عودة إيد شيران الرسمية الى الساحة الفنية العالمية بعمل مبهج.