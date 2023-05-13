غرق شاب في ترعة الإبراهيمية بمركز منفلوط بأسيوط

لقي شاب مصرعه غرقا، ظهر اليوم السبت، إثر سقوطه في الترعة الإبراهيمية من أعلى كوبري منفلوط في محافظة أسيوط، وتكثف قوات الإنقاذ جهودها لاستخراج الجثمان.

غرق شاب

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بغرق شاب، إثر سقوطه في الترعة الإبراهيمية من أعلى كوبري منفلوط في محافظة أسيوط.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة منفلوط وسيارة الإسعاف، وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص والمعاينة تبين غرق شاب يدعى «أ. أ. ق»، من قرية الصهريج التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط، إثر سقوطه في الترعة الإبراهيمية من أعلى كوبري منفلوط.

تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها للبحث عن جثمان الشاب في الترعة الإبراهيمية بمنفلوط، وحُرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.