الانتهاء من صرف تعويضات أسر ضحايا حادث طريق «الخارجة - أسيوط»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، انتهاء مديرية التضامن بمحافظة الوادي الجديد من صرف كل التعويضات المقررة لأسر ضحايا حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة نقل على طريق «الخارجة - أسيوط» الذي أسفر عن وفاة 18 راكبا، وإصابة 29 آخرين.

الصرف طبقاً لمدة البقاء في المستشفى

وأكدت «التضامن الاجتماعي» أنه جرى صرف التعويضات المقررة وقدرها 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى، أما المصابون فجرى الصرف طبقاً لمدة البقاء في المستشفى، ولنسبة العجز حال حدوث عجز.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، وجهت مدير المديرية بالوادي الجديد بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، إذ انتقلت لجنة الإغاثة التابعة للمديرية على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر في الأرواح ومساعدة الأسر.

وكانت المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بالوادي الجديد قد قامت بصرف مساعدة عاجلة لأسرة كل متوفى قدرها 10 آلاف جنيه بعد وقوع الحادث مباشرة.

تفاصيل حادث طريق «الخارجة - أسيوط»

جدير بالذكر أن الحادث وقع يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 حينما اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة نقل على طريق «الخارجة - أسيوط»، وأفادت نتائج التحري بأن جميع الضحايا من محافظة الوادي الجديد باستثناء طبيب بيطري شاب من محافظة القاهرة، كما أن أكثر الضحايا من الرجال بإجمالي 13 رجلا وسيدتين وثلاثة أطفال.