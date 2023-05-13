محافظ أسيوط: زراعة 355 شجرة خلال حملة بمركز ومدينة البداري

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه جرى زراعة 355 شجرة مثمرة بقرى مركز ومدينة البداري خلال حملة للتشجير والنظافة ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي تحظي باهتمام رئاسي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار اهتمام الدولة بملف تغير المناخ.

أوضح المحافظ تقديم كل الدعم وتذليل العقبات لتحقيق أهداف المبادرة التي ترتكز علي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

التوسع في زراعة الأشجار

وأشار محافظ أسيوط إلى حرص المحافظة على التوسع في زراعة الأشجار المثمرة نظرًا لما له من فوائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار الدعم والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

ولفت إلى أن المبادرة تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مؤكدا انه تم تخصيص 170 ألف شجرة (شتلة) مثمرة وغير مثمرة للمحافظة تم وجاري توزيعها على مختلف مراكز وأحياء المحافظة في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .

زيادة نسبة الأكسجين

وأضاف محافظ أسيوط أن أعمال التشجير بقرى مركز البداري تمت تحت إشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ورؤساء الوحدات المحلية وبمشاركة عنتر محمود مدير إدارة البيئة بالمحافظة وفريق العمل بالمبادرة، حيث تمت زراعة 280 شجرة بقرى العقال البحري والكوم الأحمر والنواميس و75 شجرة بقرية العقال القبلي، حيث تمت متابعة أعمال تشجير مداخل القرى والحدائق العامة والمنشآت الحكومية بمركز ومدينة البداري وري الأشجار السابق زراعتها، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة التي تتمثل في زيادة نسبة الأكسجين وامتصاص الملوثات والأدخنة مما ينعكس إيجابا على الصحة العامة للمواطنين.