مبادرة «علاج فقدان السمع»: 3500 وحدة صحية للكشف على الأطفال

كشف الدكتور أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لمبادرة علاج فقدان السمع، عن تفاصيل مبادرة علاج فقدان السمع والمراكز الجديدة التي تم افتتاحها في سياق هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن عدد مراكز الكشف السمعي للأطفال من عمر يوم حتى عمر 28 يوما، بلغ 3500 وحدة صحية موزعة على مستوى الجمهورية.

34 مستشفى إحالة

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن عدد مستشفيات الإحالة الآن أصبح 34 مستشفى، موضحًا أن الطفل الذي يظهر عنده مشكلة سمعية عند الكشف الثاني، يتم تحويله إلى أقرب مستشفى إحالة له حتى يجرى له فحوصات أكثر تطورا ودقة، مؤكدًا على مجانية الكشف.

قاعدة بيانات عريضة

وأكد المدير التنفيذي لمبادرة علاج فقدان السمع، أهمية وجود خانة مخصصة في شهادة الميلاد لكشف السمع، لافتًا إلى أنها أصبحت أمر إلزامي عند ولادة أي طفل، وهذا يدلل على مدى اهتمام الدولة بالقضاء على الإعاقة السمعية في مصر، مشيدة بمسألة وجود قاعدة بيانات عريضة تتعلق بهذا الملف، إذ أنها تعد خطوة مهمة في التحول الرقمي.