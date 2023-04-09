15 إعاقة معفاة من الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة.. منها فقد السمع

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن بطاقة الخدمات المتكاملة تحمل مزايا عديدة لحاملها، من أبرزها الجمع بين معاشين أو راتب ومعاش مستحق، إلى جانب الحصول على فرصة عمل ضمن نسبة الـ5%.

تسريع إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشارت الوزارة في تقرير صادر عنها، أنه جرى العمل على التسهيل على ذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، وذلك من خلال تسريع إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عن طريق إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة، من إجراء الكشف الطبي المميكن، وتشمل تلك الفئات ما يلي:

الإعاقات المعفاة من الكشف الطبي

- فقد السمع التام.

- الشلل الدماغي.

- الشلل الرباعي.

- شلل الأطفال.

- شلل الأطفال الشديد.

- كف البصر.

- الإعاقات المتعددة.

- الإعاقات الذهنية الشديدة.

- ذوي القزامة أقل من 140 بعد سن البلوغ.

- الشلل النصفي الطولي.

- الشلل النصفى السفلي.

- تشمل الإعاقات الشديدة الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

- البتر متعدد الأطراف.

- البتر في طرف واحد سواء يد أو قدم.

- اضطراب طيف التوحد.

وأشارت التضامن إلى أنه على الشخص الذي يعاني من إعاقة شديدة أو إعاقة متوسطة الشدة بإجراء الكشف الوظيفي في أقرب مكتب تأهيل اجتماعي يتبع محل إقامته، والذي يراجع شروط وأنواع إعاقات المرحلة وشدتها.

المستشفيات المعتمدة للتقرير الطبي

وناشدت التضامن ذوي الإعاقات الشديدة ومتوسطة الشدة، بالاكتفاء بتقديم تتقرير طبي جرى استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءا من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون معتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها أو أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، مستشفيات القوات المسلحة، مستشفيات الشرطة، المستشفيات الخاصة، مستشفيات الجمعيات الأهلية.