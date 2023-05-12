طلب صرف معاش الطفل.. اعرف الشروط والقيمة

أجابت وزارة التضامن الاجتماعي، على تفاصيل طلب صرف معاش الطفل، إذ تتيح الوزارة صرف معاش للأطفال الأيتام أو مجهولي النسب، أو أطفال المطلقة، إذا تزوجت أو سُجنت أو توفيت، كما تمنح معاشا لأطفال السجين لمدة لا تقل عن 3 أعوام، بشرط أن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، شروط الحصول على معاش الطفل، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

شروط طلب صرف معاش الطفل

ولطلب صرف معاش الطفل، هناك عدد من الشروط التي وضحتها وزارة التضامن الاجتماعي، أولها عدم وجود مصدر دخل ثابت، وتوفير منحة دراسية شهرية لكل طفل مستفيد من معاش الطفل، كما أنه يشترط الانتظام في التعليم الأساسي لمدة 8 أشهر، تبدأ من شهر أكتوبر إلى شهر مايو من كل عام دراسي.

قيمة معاش الطفل

- صرف 60 جنيهًا للطفل أقل من 6 سنوات.

- صرف 80 جنيها لكل طفل في المرحلة الابتدائية.

- صرف 100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية شهريا.

- صرف 140 جنيها في المرحلة الثانوية.

- صرف 200 جنيه للطالب الجامعي شهريا.

- صرف 350 جنيهًا لمستفيدي «كرامة» من الأيتام.

- صرف 500 جنيه للأسرة المستفيدة من «تكافل».

- صرف 450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي «كرامة».

- صرف 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي «كرامة».

خطوات الحصول على معاش الطفل

- تقديم نموذج طلب الحصول على معاش الطفل، في وحدة الشؤون الاجتماعية التابع له محل إقامة المتقدم بالطلب.

- يضم نموذج طلب الحصول على معاش الطفل، العديد من البيانات، بينها اسم طالب الحصول على معاش الطفل، ودرجة قرابته بالطفل، ورقمه القومي.

- تتضمن البيانات، الدخل الشهري للمتقدم للحصول على المعاش، ومصدر دخله، وهل لديه تأمينات من عدمه، وعنوان سكنه.

- تضم الاستمارة على إقرار من مقدم طلب الحصول على معاش الطفل بأن جميع بياناته المدونة صحيحة.