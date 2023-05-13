مراسلة «القاهرة الإخبارية»: سقوط 40 رشقة صاروخية بمستوطنات إسرائيلية

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، الأوضاع في المستوطنات الإسرائيلية، عقب إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة، عدة رشقات صاروخية باتجاه عدة مستوطنات، ردًا على استهداف إسرائيل قيادات بحركة «الجهاد»، وأكدت أن فصائل المقاومة الفلسطينية أمطرت سماء إسرائيل بالصواريخ، الأمر الذي أدى إلى اشتعال الكثير من الحرائق في عدة مستوطنات، جراء الضربات الصاروخية.

إطلاق 40 رشقة صاروخية على مستوطنات بالأراضي المحتلة

وأضافت «أبو شمسية»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التقديرات الأولية تشير إلى سقوط 40 رشقة صاروخية على عدة مستوطنات في الأراضي المحتلة، موضحة أن التقديرات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، تؤكد أن الصواريخ المرسلة إلى مستوطنات غلاف غزة اتسع مداها، ووصلت إلى 30 كيلومتراً زيادة على المدى المعتاد للصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية.

أضرار كبيرة جدًا ناجمة عن تلك الصواريخ

وأوضحت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أنه نتيجة لهذه الأمور دوت صافرات الإنذار في هذه المناطق، وهناك أضرار كبيرة جدًا ناجمة عن تلك الصواريخ، وهناك حرائق في عدة مستوطنات جراء سقوط الصواريخ عليها، كما ذكرت أن القوات الإسرائيلية ذكرت أن هذه الرشقات الصاروخية تأتي ردًا على الغارات الإسرائيلية التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية على عدة مناطق بغرب غزة تحديدًا.

وتابعت: «تم منع المستوطنين من التجول داخل مستوطنات غلاف قطاع غزة خوفًا من سقوط الصواريخ المضادة للدروع التي تسبب مقتل المستوطنين»