«القاهرة الإخبارية»: تحطم مروحية روسية بالقرب من أوكرانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن خدمات الطوارئ الروسية في موسكو، اليوم السبت، بأن طائرة هليكوبتر، تابعة للجيش الروسي، تحطمت في منطقة «بريانسك» الروسية، المُتاخمة للحدود مع أوكرانيا.

وأوضحت القناة أن المعلومات المبدئية، تُشير إلى أن حريقًا شب في محرك الطائرة الهليكوبتر قبل تحطمها.

تزامنت الأنباء عن تحطم المروحية العسكرية الروسية مع دوي انفجارات هائلة في منطقة «خميلنيتسكي» بأوكرانيا، وفقاً لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

وأصدرت السلطات الأوكرانية، في وقت سابق من اليوم السبت، تحذيراً من غارة جوية في عدد من المناطق غرب البلاد، بينها «ريفني، وجيتومير، وخميلنيتسكي، وتشرنيفتسي، وترنوبل»، بحسب مصادر رسمية.