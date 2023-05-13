«القاهرة الإخبارية»: رصد منطاد مراقبة دخل المجال الجوي لبولندا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن جسمًا مجهولًا دخل المجال الجوي لدولة بولندا من ناحية روسيا البيضاء، وربما يكون منطاد مراقبة، بحسب وزارة الدفاع البولندية، رغم كون الدولة في حالة تأهب لأي اختراقات لمجالها الجوي مع احتدام الحرب في أوكرانيا المجاورة.

سقوط صواريخ على بولندا

وأوضحت «القاهرة الإخبارية»، أن بولندا عضو بحلف شمال الأطلسي، وقد شهدت سقوط صواريخ على أراضيها في نوفمبر وديسمبر الماضيين، فيما قالت الكابتن إيفا زلوتنيكا مسؤولة الصحافة في قيادة عمليات القوات المسلحة، إن الجسم دخل المجال الجوي البولندي مساء الجمعة.

انقطاع الاتصال بالرادار

وفي بيان لوزارة الدفاع البولندية، أوضحت أن الاتصال بالرادار معه انقطع بالقرب من بلدة ريبين في شمال وسط بولندا، وقال مُتحدث باسم قوة الدفاع الإقليمية البولندية إنه يجري البحث عن الجسم.