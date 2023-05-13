مصر توقع مذكرة تفاهم في مجال الدواء مع زيمبابوي

نظمت السفارة المصرية في هراري زيارة لرئيس هيئة الدواء المصرية، على رأس وفد مصري إلى زيمبابوي، خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو 2023، بدعوة من هيئة الدواء الزيمبابوية، حيث شهدت السفيرة سلوى الموافي، سفيرة جمهورية مصر العربية في زيمبابوي، مراسم الاحتفال بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها الزيمبابوية.

وترأس الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، الوفد المصري، أثناء مراسم توقيع مذكرة التفاهم، بينما ترأس الدكتور قسطنطين شيوينجا، نائب رئيس الجمهورية وزير الصحة الزيمبابوي، نخبة من المسئولين بوزارتي الصحة والمالية في الدولة الأفريقية.

تيسيرات لدخول الدواء المصري أسواق جنوب أفريقيا

وقالت سفيرة مصر في هراري، فى تصريحات بهذه المناسبة، إنه بموجب هذه المذكرة، سيتم التسجيل التلقائي في زيمبابوي لأي دواء سبق اعتماده لدى هيئة الدواء المصرية، وهو أمر غير مسبوق، يضمن تسهيل عملية تسجيل الدواء المصري، وتيسير إجراءات دخوله للسوق الزيمبابوي، اعتباراً من تاريخ التوقيع، ومن ثم الدخول إلى سوق دول الجنوب الأفريقي في مرحلة لاحقة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توفير دواء مصري عالي الجودة بسعر في متناول يد الجميع، وبما يحقق عائداً تصديرياً كبيراً للشركات المصرية العاملة في مجال صناعة الدواء والمستحضرات الطبية.

نائب رئيس زيمبابوي يشيد بجودة الدواء المصري

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس الجمهورية في زيمبابوي بتلك الخطوة الفارقة في تاريخ البلدين، والتي ترجمت عمق العلاقات الأخوية بين مصر وزيمبابوي على أرض الواقع، بالشكل الذي يفيد المواطنين، لاسيما في المناطق الريفية في بلاده، مؤكداً على قدرات شركات الدواء المصرية الكبيرة ونجاحها في تصنيع دواء ذو جودة عالية وبأسعار مقبولة.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن تلك المذكرة ليست سوى خطوة ضمن خطوات قادمة كثيرة تستهدف تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما.

والتقى الوفد المصري، خلال الزيارة، بالدكتور ماتولي نكوبي، وزير المالية الزيمبابوي، إلى جانب عدد من المسئولين بهيئة الدواء الزيمبابوية، وقاموا بجولة تعرفوا خلالها على قدرات الدولة الأفريقية في مجال ضبط ومراقبة الدواء، حيث أشاد الوفد المصري بمعدل النمو الذي يشهده قطاع الدواء في زيمبابوي.