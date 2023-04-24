هيئة الدواء المصرية تقدم نصائح مهمة لإنقاص الوزن بعد رمضان

تحرص هيئة الدواء المصرية، على تقديم أبرز النصائح المهمة الواجب اتباعها، لإنقاص وزن من يرغب في ذلك بعد الانتهاء من شهر رمضان.

نصائح هيئة الدواء لإنقاص الوزن

- اتباع الحذر عن تناول الأكل خارج المنزل.

- ضرورة التخطيط لوجبات صحية.

- تناول وجبات صحية خفيفة.

- تناول وجبات تحتوي على ألياف غذائية تزيد الشعور بالشبع.

- الإكثار من شرب المياه.

- ضرورة ممارسة أي نشاط بدني.

- عدم الإفراط في تناول الطعام.

- استعمال أطباق صغيرة لتناول الطعام.

- شرب كوب ماء قبل الإقبال على الطعام.

- اتباع نظام الحصص الغذائية.

نصائح مهمة لتفادي اضطرابات المعدة

وحددت هيئة الدواء المصرية، عدة نصائح لتفادي اضطرابات الجهاز الهضمي والمعدة، وتتمثل في:

- تجنب الحلويات والأكلات المشبعة بالدهون.

- عدم الإفراط في تناول الكافيين.

- تناول أكلات بها بكتيريا نافعة، مثل الزبادي، لتحسين الهضم.

- ضرورة مضغ الطعام بشكل جيد.

تحذيرات لأصحاب الأمراض المزمنة

وحذرت هيئة الدواء المصرية، أصحاب مرض الضغط والقلب، من تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين، مثل القهوة، وعلاوة على ذلك تناول الأسمالك المملحة والمدخنة مثل الرنجة والفسيخ والملوحة، نظرصا لاحتوئهم على كميات هائلة من أملاح الصوديوم.