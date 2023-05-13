أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة أسيوط التي تنطلق يوم 20 من شهر مايو الجاري وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة أسيوط

جاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة أسيوط فيما يلي:

- السبت 20 مايو: امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء لمدة ساعتين ونصف وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة واحدة.

- الأحد 21 مايو: امتحان الهندسة لمدة ساعتين وامتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف .

- الإثنين 22 مايو: امتحان اللغة الاجنبية لمدة ساعتين وامتحان التربية الفنية لمدة ساعتين

- الثلاثاء 23 مايو: امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين .

- الأربعاء 24 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

- الخميس 25 مايو : امتحان التربية الرياضية لمدة ساعة واحدة .

استعدادات جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة أسيوط

استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط لامتحانات الشهادة الإعدادية من خلال عقد اجتماعات ومراجعة التجهيزات حيث يبلغ عدد طلاب مرحلة الشهادة الإعدادية بالمحافظة حوالي 85 ألف طالب والتاكيد من منع استخدام الهاتف المحمول للطلاب وكذلك المراقبين.