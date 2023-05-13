«الأستاذ والمجنون» وندوة الأمير أباظة.. فعاليات «الثقافة السينمائية» الأربعاء

يستأنف مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني، الأربعاء المقبل 17 مايو، أنشطته بعرض فيلم «الأستاذ والمجنون» (The Professor and the madman) ويصنف الفيلم كأحد أفلام السيرة الذاتية إنتاج 2019.

الفيلم إخراج فارهاد صافينيا

الفيلم إخراج فارهاد صافينيا وتأليف وسيناريو فارهاد صافينيا وتودكومارنيسكي التمثيل لميل جيبسون وشون بن وناتالي دورمر.

وتدور أحداثه في القرن التاسع عشر حول البروفيسور (جيمس موراي) الذي يبدأ في تجميع المصطلحات المتباينة للجزء الأول من قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية وخلال عمله بجمع المصطلحات يتلقي أكثر من 10 آلاف إدخال وكلمة من (د.ويليام مينور) المريض الجنائي والمحتجز بأحد المصحات العقلية، وهذه الرواية تم صياغتها في عدة أعمال سينمائية وهي مقررة على بعض مدارس اللغات.

ندوة يديريها الكاتب والناقد الأمير أباظة

يعقب العرض ندوة يديرها الكاتب والناقد الأمير أباظة رئيس الجمعية كتاب ونقاد السينما المصرية ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي يتحدث فيها عن روائع السينما العالمية، كما أنه سوف يتم إهداء أعمال الروائى والكاتب الدكتور علاء عبدالله سليمان إلى مكتبة مركز الثقافة السينمائية.

وأشارت المونتيرة منار حسني إلى أن عروض وفعاليات مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف مستمرة، وأن القومي للسينما يحرص على أن يكون مركز الثقافة السينمائية في استعداد دائم لاستقبال الجمهور بالعروض والندوات والورش السينمائية المتخصصة.

جدير بالذكر أن الفعاليات تُقام تحت اشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

يقام العرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 مايو في تمام الساعة السابعة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف، جميع الفعاليات متاحة ومجانية للجمهور من محبي السينما.