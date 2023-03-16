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الأمير أباظة رئيسا للدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

كتب:

أحمد حسين صوان
09:28 م | الخميس 16 مارس 2023
الأمير أباظة

الأمير أباظة

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اختيار الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيسًا للدورة 39، المقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

كما وقع الاختيار على مدير التصوير دكتور سمير فرج ليكون مديرًا للدورة الجديدة، والتي تقام تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة المهرجان  فتح باب استقبال الأفلام التي ستشارك في الدورة الـ39 أول شهر أبريل وحتى نهاية شهر يوليو المقبل وذلك على الموقع الرسمي.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.