المستشار محمود فوزي: «الحوار الوطني» يشهد 4 جلسات غدا

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني يشهد غدًا 4 جلسات، من بينها جلستان للنظام الانتخابي، سيتم عقدهما من الساعة 9 لـ 11 صباحًا، ومن الساعة الثالثة عصرًا للساعة السادسة مساءًا، مؤكدًا أن عدد المتحدثين في تلك الجلسات سيكون كبير.

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحوار الوطني»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، ويعرض على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجلستين ستناقشان النظام الانتخابي: «هنتكلم هيبقى النظام فردي ولا نظام قائمة، وإيه نوع القائم وهل نسبية أم مغلقة أو مطلقة، أو أنواع أخرى؟».

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «هنشوف النسب بين كل قائمة، الفردي قد إيه والقائمة قد إيه ، ونوع القائمة قد إيه، وهنبدأ نتكلم في الضوابط الدستورية والقانونية ونتبادل الرأي فيه في هذه المسألة، عدد المتحدثين في النظام الانتخابي كبير، والحضور السياسي والحزبي هنلاقيه أيضًا ملحوظ، الخبراء هيبقوا موجودين وكل حاجة».