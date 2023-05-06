المستشار محمود فوزي: حرصنا على تمثيل كل فئات المجتمع بالحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني شديد التنوع والشمول؛ إذ يحتوي على تفاصيل كثيرة مثل توجيه الدعوات ومناقشة الحوار في ظل مشاركة مختلف الفئات والأحزاب والتيارات والقوى السياسية.

استبعاد الفئة المحرضة على العنف

وأضاف فوزي في حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «حرصنا على تمثيل كل مكون من مكونات المجتمع المصري، والفئة الوحيدة التي لم تُدعَ إلى هذا الحوار هي التي حرضت على العنف ومارسته وانتهكت أحكام الدستور والقانون».

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «الأمانة الفنية هي الذراع التنفيذي لمجلس الأمناء، كما أننا حلقة الوصل بين مؤسسات المجتمع الدولة المختلفة المتصلة بالحوار مع مجلس الأمناء».

وأوضح: «لا أعمل بمفردي، فأنا رئيس الأمانة الفنية ومعي 75 من الشباب المصري، جهدهم رائع للغاية، وأكثر من نصفعهم نساء يعملن بكفاءة منقطعة النظير وتفانٍ في العمل، وأقول ذلك دون تحيز فقد أثبتت التجربة ذلك».