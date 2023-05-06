المستشار محمود فوزي: تلقينا آلاف الطلبات للمشاركة في الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ أعضاء مجلس الأمناء على قدر المسؤولية ووفروا للأمانة الفنية أجواءً شديدة الإيجابية لم يكن من الممكن العمل في اللجنة الفنية دونها، موضحًا: «تلقينا آلاف طلبات المشاركة وهذا أمر إيجابي لأنه يؤكد حرص الناس على المشاركة في الجلسات».

فوزي: الجو الإيجابي جعلنا نعمل بشكل قوي

وأضاف فوزي خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «الجو الإيجابي جعلنا نعمل بشكل قوي، والفترة الماضية لم تذهب سُدى، وأصعب شيء في أي حوار وطني هو مرحلة التحضير؛ لأنها تشمل التوافقات السياسية والتفاهمات على خريطة الطريق، وهذا ما حدث، وخرج مشهد مصري خالص في الجلسة الافتتاحية، وكان الجميع فخور به».

فوزي: الحوار الوطني لا يضم سياسيين فقط

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار لا يضم سياسيين فقط، ولكن شباب وقيادات محلية ونقابات ومهنيين وغيرهم، مشددًا على أن الرئيس السيسي سلط الضوء على أهمية الاستماع إلى جميع الآراء، وأن يفهم المتحاورون بعضهم.