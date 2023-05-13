مخرج فيلم «كليوباترا»: بقدم صورة واقعية عن الملكة.. وزاهي حواس أدى دورا رائعا

«كليوبترا» فيلم وثائقي جديد على منصة «يوتيوب»، يشارك فيه العالم المصريّ الشهير في مجال الآثار والمصريات، ووزير الدولة السابق لشؤون الآثار، زاهي حواس، بالإضافة إلى مجموعة من علماء المصريات من جنسيات مختلفة.

يمتد الفيلم لمدة ساعة و26 دقيقة، ويستكشف العديد من الجوانب الفريدة لحياة الملكة الشهيرة «كليوباترا»، التي كانت واحدة من أبرز الشخصيات النسائية في التاريخ القديم.

وحقق الفيلم 42 ألف مشاهدة خلال الساعات الأولى من عرضه، ويتوفر بصورة مجانية على منصة يوتيوب، كما يتميز الفيلم بتوجهه العلمي ومحتواه الثري الذي يعتمد على الأدلة الأثرية والتاريخية لإلقاء الضوء على حياة «كليوباترا» وتراثها الثقافي والتاريخي.

يروي مخرج فيلم «كليوباترا الحقيقية» كورتيس رايان لـ«الوطن» كواليس إنتاج الفيلم، إنه كان متحمسا كثيرا خلال عمله في هذا الفيلم، فهو دائما يهوى إنتاج الأفلام التي تتحدث عن الشخصيات غير المشهورة، موضحا أن كليوباترا أقل شهرة لأن الصورة العامة والمعلومات المعروفة عنها مأخوذة من الأفلام والمسرحيات غير صحيحة، لهذا أراد أن يحكي القصة الكاملة لكليوباترا، بداية من كيفية وصول عائلتها إلى مصر، وكذلك حياتها المبكرة، وفي النهاية ما حدث لأطفالها بعد وفاتها، وتكذيب العديد من الخرافات والأساطير التي قيلت عن كليوباترا على مدار 2000 عام مضت.

كما أنه يسعى من الفيلم للرد على المزاعم المغلوطة عن الملكة كليوباترا المنتشرة عنها في الكثير من الأعمال الفنية، ورغبته في إنتاج عمل يتناول الصورة الحقيقية للملكة كليوباترا، «علمت أنه يتعين علينا تقديم المشروع إلى الأمام لرواية القصة الحقيقية للملكة»، كل فريق العمل اجتهد وعمل بجد ليخرج بصورة حقيقية عن حياة ملكة مؤثرة ولها مكانة كبيرة في التاريخ المصري.

فكرة الفيلم وبداية العمل فيه كانت انطلقت منذ العام الماضي، وكان من المحتمل عرضه خلال العام المقبل، لكن تم العمل عليه بشكل مكثف ليقدم معلومات حقيقية تنفي الأكاذيب المغلوطة، مشيرا إلى أن تم تصوير جزء كبير من المحتوى في العام الماضي خلال شهر يونيو في برلين، وكذلك في مصر في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، بعد خطة عمل كبيرة استمرت لعدة أشهر.

جلسات عمل مكثفة مع علماء الآثار والمتخصصين للحصول على معلومات

في البداية عقدت جلسات عمل مكثفة مع علماء الآثار والمتخصصين للحصول على معلومات واضحة ودقيقة جدا عن حياة الملكة كليوباترا، فعلى مدار أسبوعين تم مناقشة العمل مع كثير من المتخصصين وتسجيل مقابلاتهم للحصول على تفاصيل مهمة تساعد في العمل، وقام الدكتور حواس بعمل رائع في إنتاج الفيلم، لقد كان داعمًا جدًا للمشروع وقمنا بتسجيل مقابلاتنا معًا وقدم معلومات مهمة وتفاصيل ساعدت في أن يخرج العمل بصورة لائقة، وفقا لحديث كورتيس رايان مخرج فيلم «كليوباترا الحقيقية».

من هو كورتيس رايان؟

كورتيس رايان هو صانع أفلام شاب مستقل، وُلد في 15 مارس 1995 في جنوب إفريقيا، لكنه انتقل إلى إيطاليا، دخل كورتيس في صناعة الأفلام عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات فقط، وقام هو وأصدقاؤه المقربون بعمل مقاطع فيديو صغيرة باستخدام الكاميرا الخاصة بهم.

في مارس 2017، زار كورتيس مصر لمدة شهر، حيث أنتج فيلمًا وثائقيًا مدته 90 دقيقة بعنوان «مصر عبر العصور» والذي نال مراجعات رائعة عبر الإنترنت وتم عرضه في مهرجان الكاريبي السينمائي في نوفمبر 2017.

ثم في عام 2018 أنتج 4 أجزاء من سلسلة «مصر عبر الأعمار»، وسينشر كورتيس قريبًا كتاب طاولة قهوة يحمل نفس اسم السلسلة، مع أكثر من 270 صورة التقطها أثناء وجوده في مصر.