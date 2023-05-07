مدير متحف الآثار: كليوباترا أعظم ملكات العالم عبر التاريخ

قال الدكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بالإسكندرية، إن الملكة كليوباترا تعتبر أعظم الملكات في العالم عبر التاريخ، وتعتبر حلقة الوصل بين مصر والغرب.

مؤثرة خلال حياتها

أضاف «عبدالبصير»، خلال لقاء ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية الكبير سناء منصور والإعلامية جاسمين طه زكي، أن الملكة كليوباترا ولدت عام 69 قبل الميلاد، وتوفيت عن عمر 39 عاما، ورغم أنها رحلت مبكرا، إلا أنها كانت مؤثرة خلال حياتها.

قدمت نفسها للمصريين

ولفت إلى أن كليوباترا قدمت نفسها للشعب المصري في هذا المعبد على أنها إيزيس، وابنها حورس وريث هذه الإمبراطورية، وظهرت في العملات بشكل جميل، ولها العديد من التماثيل النصفية.