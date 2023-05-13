زاهي حواس يفتح قلبه لـ«الوطن»: نيللي كريم أقرب فنانة تجسد كليوباترا

محاولة فاشلة لطمس الهوية المصرية والتاريخ العريق الذي كانت الملكة كيلوباترا تتربع فيه على عرش أقوى وأعظم الحضارات القديمة، إذ قدم الفيلم الوثائقي الذي عُرض على منصة نتفيلكس مظاهر خاطئة عن كليوباترا، لترد قناة «الوثائقية»، بإعلانها إنتاج فيلم عن الملكة المصرية ذات الأصول المقدونية برؤية علمية وحقائق من خلال علماء متخصصين، كما أعلن عالم الآثار الشهير الدكتور زاهي حواس عن فيلم جديد عُرض عبر موقع يوتيوب، من خلال قناة المخرج كورتيس رايان وودسايد، وهو فيلم وثائقي كامل لكليوباترا الحقيقية، بناءً على الوثائق التاريخية بالتعاون مع علماء أثار من جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار حاورت الوطن الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، للرد على أهم الأسئلة بخصوص فيلم كليوباترا الجديد، وأشهر الأكاذيب عن الحضارة المصرية القديمة عبر التاريخ، وآخر الاكتشافات المنتظرة.

ما الحقيقة فيما يخص الملكة كيلوباترا؟

كل الحقيقة الخاصة بكليوباترا أنها كانت من الأصول المقدونية، وأن والدها كان بطليموس الثاني عشر، وشقيقها بطليموس الثالث عشر، ولم تكن صاحبة بشرة سوداء، وهناك أدلة تثبت عكس الفيلم الوثائقي الذي أنتجته نتفيلكس ومنها التماثيل التي تجسد شكل الملكة كليوباترا وعملة العصر، والتي تظهر أنها لم تكن سوداء.

نتفليكس غيرت التاريخ تماماً

ما تعقيبك على إنتاج فيلم وثائقي من نتفليكس عن الملكة كليوباترا؟

منصة نتفليكس غيرت التاريخ والحقيقة تمامًا، حيث كانت من أعظم الملكات وأقواهن، إذ أسرت قلب أهم شخصين في العالم وهما يوليوس قيصر ومارك أنطونيو.

ما رأيك في إنتاج القناة الوثائقية لفيلم عن حياة الملكة كليوباترا يصحح المفاهيم الخاطئة التي عرضتها نتفليكس؟

إعلان قناة الوثائقية إنتاج فيلم وثائقي جديد يتناول حياتها برؤية علمية، أمر مهم للغاية من أجل توضيح الحقائق والرد على هذه الادعاءات، كما قمنا بعمل فيلم تسجيلي للرد على منصة نتفليكس من إخراج كورتيس رايان وودسايد، وأنا أرجو أن يتم عرض الفيلم بتقنية عالية حتى نستطيع عرضه في نفس المكان الذي عرض فيه الفيلم الخاطئ الذي غير تاريخ كليوباترا.

نيللي كريم أفضل فنانة تجسد شخصية كليوباترا

إذا أتيح اختيار فنانة مصرية تقوم بدور الملكة كليوباترا، من تكون؟

من وجهة نظري، الفنانة المصرية التي يمكن أن تجسد شخصية كليوباترا هي نيللي كريم.

ما هو وصف دكتور زاهي حواس للملكة كليوباترا في كلمات قليلة؟

كليوباترا البحر المتوسط، لم تكن سوداء ولم تكن أيضا شقراء.

بعيداً عن موضوع الملكة كليوباترا؟ ما أشهر الأكاذيب اللي قابلتها خلال تاريخك المهني؟

أكثرها شهرة هي أن هناك بعض الأقاويل بأنه تم بناء الأهرامات من خلال ناس هبطوا من الفضاء، وآخرون قالوا إنه تم بناؤها من خلال مولدات كهربائية وهذا طبعا غير صحيح بالمرة، هي الأكاذيب المنحصرة حول الحضارة المصرية القديمة والتي تخرج من أشخاص ليسوا دارسين وملمين بحضارتنا العريقة.

دلائل على أكاذيب بناء الأهرامات

ما أبرز الدلائل على كذب هذه الادعاءات ؟

أكبر دليل على كذب تلك الادعاءات هي بردية وادي الجرف، ودلائل أخرى تثبت أن الأهرامات صناعة مصرية إذ اكتشفنا مقابر العمال الذين عملوا بها، فهناك عدة اكتشافات تدعم الرأى العلمي والأثري.

هل هناك اكتشافات جديدة قادمة؟

بالطبع، هذه السنة 2023 ستشهد اكشتافات مهمة وجديدة لأننا نبحث فيها عن مقبرة إيمحوتب ومقبرة الملكة نفرتيتي، وسيكون هناك اكتشافات مهمة أيضا السنة المقبلة.