حركة الجهاد لـ«القاهرة الإخبارية»: نثمن مجهودات مصر لوقف إطلاق النار

قال محمد الهندي، رئيس الدائرة السياسية بحركة الجهاد إن الوصول لاتفاق بوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين جاء نتاج جهد مصري متواصل، «نثمن هذا الجهد ونتعامل معه بإيجابية كبرى لإنجاح الاتفاق».

الهندي: الوصول لهدنة أكد قوة المقاومة

واضاف «الهندي»، خلال مداخلة هاتفيه له على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الوصول إلى مرحة الاتفاق يعكس صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وسرياها المظفرة لأن تتصدر المشهد العربي والعالمي، مشيرا إلى أن الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية كانت سندا وحاضنا لتلك الجولة الأخيرة، ونجحت في التأكيد على قوة المقاومة الفلسطينية.

وأوضح أن إسرئيل لا تريد الاعتراف بأي حق للشعب الفلسطيني، وتريد أن تتجاوزها بشكل كبير وفي كل الأوقات، حيث إنها لا تعترف بمفاوضات أو أي اتفاق سلام وتريد الشعب الفلسطيني أن يستسلم، لكن وبالرغم من ذلك لن نستسلم.