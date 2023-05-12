مراسلة «القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية على جنوب شرق قطاع غزة

كشفت منى عوكل، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» آخر تطورات الأوضاع في غزة في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع ورد فصائل المقاومة الفلسطينية، إذ ذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن الآن غارات على عدة مناطق في قطاع غزة، متابعة: «هناك غارات على جنوب شرق قطاع غزة، إضافة إلى غارات على منطقة الزيتون وحي الشجاعية»

عوكل: غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلين

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلين أحدهما في الجنوب والآخر في شمال قطاع غزة وتمت تسوية المنزل بالأرض تمامًا وهدمه بالكامل بالطائرات الحربية، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات جراء هذا القصف الإسرائيلي.

وأشارت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن المقاومة الفلسطينية ردت بإطلاق العديد من الصواريخ وتم تفعيل صافرات الإنذار في القدس، موضحة أن الموقف الفلسطيني موحد، وفصائل المقاومة تسير في طريق واحد لمواجهة القصف الإسرائيلي، «نسمع صوت الطائرات الحربية الإسرائيلية والاستطلاع تحلق على مسافات منخفضة».

صواريخ المقاومة تستهدف مواقع محددة

وواصلت أن هناك هدوء حذر قبل قصف هدف جديد في غزة، و الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية نحو إسرائيل تعد رسائل سياسية وعسكرية قوية جدًا، موضحة أن كل التحليلات التي كانت تقلل من شأن صواريخ المقاومة الآن تراجع نفسها، كما أن صواريخ المقاومة تستهدف مواقع محددة، وإسرائيل تحاول زعزعة القدرات العسكرية التابعة لتلك الفصائل، عن طريق استهداف قادة حركة الجهاد الإسلامي.