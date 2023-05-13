«القاهرة الإخبارية» ترصد آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة

أكدت منى عوكل، مُراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في قطاع غزة، أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بيت حانون، شمال القطاع، قبل قليل، مما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل، مشيرة إلى أن السُلطات الإسرائيلية طالبت سكان مستوطنات غلاف غزة بالتزام منازلهم، تحسبًا لهجمات صاروخية من داخل القطاع.

إسرائيل تخشى تنفيذ عمليات نوعية

وأضافت «عوكل»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فصائل المقاومة أكدت أن الرد لم يأت بعد، وأن إسرائيل تخشى تنفيذ عمليات نوعية، واستهداف جنود جيش الاحتلال على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وتابعت أن هناك إغلاق كامل لجميع مناحي الحياة، وكذلك إغلاق المنافذ والمعابر بين الجانبين.

توترات واحتياطات أمنية

وأشارت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إلى وجود توترات واحتياطات أمنية مُشددة من قبل قوات الاحتلال، ولفتت إلى أنه من المُتوقع انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة بالكامل؛ بسبب منع دخول الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.