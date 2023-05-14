فيها حاجة حلوة.. شباب يرفضون الحصول على آلاف الجنيهات: «مش بتاعتنا»

دائما ما يضرب المصرين المثل والقدوة في الأمانة وإعادة الحق لأصحابه ورفض الحصول على الأموال بدون وجه حق، وهو يعتبر نموذجا مشرفا للشباب المصري وإظهار مصر الجميلة في أبهي صورها

نماذج مشرفة للمصريين في الأمانة

كان آخر هذه النماذج، هي قيام طفلين شقيقين في الصف الرابع بمحافظة الغربية بإعادة مبلغ مالي 100 ألف جنيه وعملات أجنبية، عثرا عليها في حقيبة بالقرب من مدرستهما الخاصة أثناء عودتهما من الامتحانات، وتسليم المبلغ بالكامل إلى صاحبه، ورفض المكافأة، بينما قامت إدارة المدرسة بتكريم الطالبين كونهما نموذجا مشرفا وقدوة في الأمانة وحسن الخلق.

ومن بين هذه النماذج المشرفة، هو قيام سائق ميكروباص بالوادي الجديد يدعى جمال المصري، في إعادة مبلغ 212 ألف جنيه عثر عليها داخل سيارته أثناء تنظيفها وبداخلها جواز سفر، حيث احتشد بالمبلغ لحين عودة صاحبه وسلمه له.

إعادة مبلغ 399 ألف جنيه

وضرب مسعفان في محافظة الفيوم المثل والقدوة في إعادة مبلغ 399 ألف جنيه بحوزة أحد المصابين في حادث انقلاب سيارته على طرق القاهرة / أسيوط، حيث أكدا المسعفين أحمد محمود العربي، والسائق عطية حسن عبد الدايم، في تصريحاتهما لـ«الوطن»، أنهما فور وصولها بالمريض إلى المستشفى أخطروا مرفق الإسعاف بالمحافظة وإجراء الجرد للمبلغ، ثم تسليمه إلى أهله، ورفضوا الحصول على أي مكافأة.

إعادة 500 ألف جنيه لصاحبها ورفض المكافأة

ومن بين النماذج الأمينة خلال الأيام الماضية، هو الشاب إبراهيم السباعي الذي أعاد مبلغ 500 ألف جنيه تم تحويلها إلى حسابه عن طريق الخطأ من قبل أحد العملاء التابعين لأحد البنوك، حيث توجه إلى فرع البنك وقام بإجراءات إعادة المبلغ مرة أخرى وإخطار إدارة البنك، ورفض الحصول علي أي مكافأة، حيث قررت إدارة البنك تكريمه كونه نموذجا للأمانة، وفق ما أكده «السباعي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

كما أنه من بين نماذج الأمانة، هو الشاب أبانوب هلال، في محافظة أسيوط، بإعادة مبلغ 78 ألف جنيه عثر عليها في حقيبة بأحد شوارع أسيوط، وبداخلها رسالة اعتذار لشاب يعتذر لعدم قدرته على الحضور بسبب عملية والده، مؤكدا أنه ظل واقفاً في مكان العثور عليها حتى عودة أصحاب الحقيبة للبحث عنها وقام بتسليمها إليهم.