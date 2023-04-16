«أخلاقنا الجميلة».. سائق بالوادي الجديد يعثر على 212 ألف جنيه ويعيده لصاحبه

عثر سائق ميكروباص من محافظة الوادي الجديد، على مبلغ مالي 212 ألف جنيه وجواز سفر لأحد الركاب الذي ترك الشنطة وسقطت منه سهواً في المقعد الأخير من الميكروباص.

حكاية السائق الأمين الذي عثر على مبلغ مالي كبير

وقال السائق الملقب بـ«جمال المصري»، سائق الميكروباص خط سير الخارجة - الداخلة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه عقب نقل الركاب من مركز الخارجة إلى مركز الداخلة تفاجأت خلال تنظيف السيارة الخاصة بي بشنطة موجودة أسفل الكنبة الخلفية والأخيرة في الميكروباص الخاص بي، وحين فتحت تلك الشنطة تفقدت محتوياتها حتى أعثر على أي أوراق رسمية لصاحبها فوجئت بمبلغ مالي ضخم ولم أقم بعده في وقتها ووجدت بعدها جواز سفر يحمل اسم الشخص صاحب الشنطة وكان من محافظة سوهاج، ولم استدل له على عنوان واضح داخل المحافظة، فقمت بتركها بحوزتي لحين سؤال صاحب الشنطة عنها لمدة يومين، حيث إنني علمت وقتها أن المبلغ يصل حوالي 212 ألف جنيه، ولكن بعد الانتظار لم يسأل عنها أحد واضطررت أن أبلغ مدير إدارة موقف الداخلة لمعاونتي في العثور على الراكب لإعادة الأمانة لأصحابها.

كيف عادت الأمانة لأصحابها؟

وأوضح حسين السويسي، مدير إدارة مواقف الداخلة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن السائق الأمين الصادق «جمال المصري» جاء إلى إدارة موقف الداخلة، وتحدث عن أنه لم يستدل على صاحب هذه الأموال ولم يسأل عليها، فاقترحت عليه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العثور على صاحب جواز السفر دون الإعلان عن المبلغ الذي تم العثور عليه، وعقب 40 يوماً، تعرف صاحب جواز السفر عليه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تواصل مع السائق الأمين لإعادة المبلغ المالي والذي طلب من إدارة المواقف بمركز الداخلة أن تكون وسيطا، وتبين أن صاحب الأموال يدعى عثمان من محافظة سوهاج ويقيم في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

ردة فعل صاحب الأموال بعد إعادتها له

وأضاف مدير إدارة مواقف الداخلة، أن أثناء تسليم صاحب الأموال أمانته، الذي ذرف دموعه من شدة الفرحة، وكان يرفع وجهه إلى السماء ويقول «الحمد الله يا رب فلوسي حلال»، هذا الموقف النبيل من السائق الأمين هو قدوة يجب أن يحتذي به كل سائق وكل الأشخاص وأن الأمانة لابد وأن ترد إلي أصحابها مهما طال الزمان.