تفاصيل هزة أرضية بقصر شيرين.. ضربت المدينة الإيرانية بقوة 4.5 درجة

ضربت هزة أرضية بقصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غربي إيران، بلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس ريختر وكشفت السلطات الإيرانية، مساء أمس السبت، تفاصيل الزلزال

وقال مركز رصد الزلازل الوطني التابع لجامعة طهران، إن هزة أرضية بقصر شيرين، ضربت المدينة بقوة 4.5 ريختر، على عمق 10 كيلومتر عن سطح الأرض، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف رصد الزلازل الوطني التابع لجامعة طهران، إن هزة أرضية بقصر شيرين، وقعت بقوة 4.5 ريختر، في الساعة الخامسة و48 دقيقة مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي.

من جانبها، قالت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، إن هزة أرضية بقصر شيرين، وقعت على بعد 7 كيلومترات من المدينة، و 21 كيلومترًا من خانقين العراقية، و 33 كيلومترًا من سربل ذهاب.

هزة أرضية بقصر شيرين لم تخلف خسائر

وقال حاكم المدينة الإيرانية، محمد حيدري، إن هزة أرضية بقصر شيرين، لم تخلف أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات، مؤكدا أن فرق التقييم والطوارئ التابعة لكرمانشاه دخلت حالة التأهب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قال في وقت سابق، إن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضربت منطقة الحدود الإيرانية العراقية على مسافة 10 كيلومتر تحت سطح الأرض.

بؤرة الهزة شمال شرق بعقوبة

وأضاف مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقع الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود الإيرانية العراقية، وقعت على مسافة 33 كيلومتر، بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة سربل ذهاب الإيرانية، و112 كيلومتر شمال شرق بعقوبة العراقية