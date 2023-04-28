هل تهتز إيران؟ زلزال قوي يضرب «خراسان» وخبير يكشف تأثيره

شهدت إيران فجر اليوم، زلزالًا بقوة 4.6 ريختر، ضرب محافظة «خُراسان» شمال شرق البلاد، وذلك وفقاً لمركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة «طهران»، والذي وقع في تمام الساعة الثانية و9 دقائق بالتوقيت المحلي.

وأفاد بيان مركز رصد الزلازل بإيران، أنَّ الهزة الأرضية الأخيرة وقعت على عمق 8 كيلومترات قرب سطح الأرض بأحد ضواحي مدينة «زبرخان»، التابعة لـ «نيشا بور»، فيما تم تحديد نقطة التقاء خطوط عرض 35.866 وخطوط طول 59.248 مركزاً للزلزال والتي تقع على بعد 41 كيلومترا جنوب غرب محافظة خراسان الرضوية، فيما لم ترد أنباء بأية خسائر مادية عن الزلزال حتى الآن.

«عيد»: زلزال إيران فجر اليوم أمر متكرر ولا يدعو للقلق

وقال الدكتور هشام عيد، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنَّ الموقع الجغرافي لـ إيران يعد ضمن الأماكن النشطة للغاية ومعروفة بحدوث هزات أرضية متكررة.

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ «الوطن»، أنَّ حدوث هزات أرضية في إيران أمر مألوف ومتوقع، كما أنَّ شدة الزلزال عند 4.6 ريختر تعد «متوسطة» ولا تمثل خطورة.

وتابع: «على مدار السنوات القليلة الماضية عانت طهران من هزات أرضية عديدة وكانت قوتها أكبر من شدة الزلزال الأخير، ولا يمكن إدراجه ضمن الأمور غير المألوفة».

هزات أرضية شهدتها «طهران»

جدير بالذكر أنَّ إيران تعرضت بداية شهر أبريل الحالي، وتحديدا في يوم 4، لهزة أرضية شدتها 4 ريختر بالقرب من بلدة «فارياب»، والتي تقع عند الخط الفاصل بين محافظة «هرمزكان» ومحافظة «كرمان»، الواقعتان جنوب شرق إيران، فيما لم ترد أنباء أيضا عن وقوع أية أضرار.

فيما عانت إيران من هزات أرضية بمقاطعتي «جيلان» و«زنجان الشمالية الغربية» عام 1990، والتي وصلت شدتها إلى 7.7 ريختر ما تسبب في مقتل 37 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 100 ألف آخرين على أقل تقدير.