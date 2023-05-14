دعاء الاستيقاظ من النوم.. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور

دعاء الاستيقاظ من النوم هو تذكير بالشكر والامتنان لليوم الجديد المقبل، إنها طريقة لطيفة لبدء يوم جديد، ما يساعد على تحديد نوايانا وتركيزنا لهذا اليوم.

فما هو دعاء الاستيقاظ من النوم، وما هو الشيء الذي تفعله عند الاستيقاظ من النوم؟

عندما نستيقظ من النوم يمكننا استخدام الدعاء للتعبير عن الشكر لإتاحة الفرصة لنا للبدء من جديد، علينا أن نشكر على نعمه. يمكننا أيضًا قضاء بضع لحظات للتعبير عن امتناننا لجميع الأشياء الجيدة في حياتنا وحياة من حولنا.

دعاء الاستيقاظ من النوم.. محبب ومستجاب

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله».

دعاء الاستيقاظ من النوم أثناء الليل

«الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، هذا الدعاء مستحب من أسباب المغفرة والعتق من النار»، من أسباب قبول الدعاء إذا زاد، ما ورد فكله حسن.

قراءة أواخر سورة آل عمران عند الاستيقاظ من النوم

ويقرأ أواخر سورة آل عمران إذا تيسر، كان النبي يقرؤها: "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ"... إلى آخر السورة، عشر آيات إذا تيسر قراءتها فذلك أفضل ومحبب وليس واجبا.

أدعية الاستيقاظ من النوم في السنة المطهرة

وجاء في السنة المطهرة عدد من الأدعية التي تقال عند الاستيقاظ من النوم، منها:

ما ثبت عن النبي الله عليه وسلم- أنّه قال: (اللَّهُمَّ أحْيِنِي ما كانَتِ الحَياةُ خَيْرًا لِي، وتَوَفَّنِي إذا كانَتِ الوَفاةُ خَيْرًا لِي)

وما ورد عن النبي أنّه قال: (الحمدُ لله الذي رَدَّ عليَّ رُوحي وعافاني في جسدي، وأذن لي بذِكره).



دعاء الاستيقاظ من النوم فزعا

وإذا استيقظ الإنسان من نومه فزعاً، فإنه يدعو بما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (إذا فزِعَ أحدُكم من النَّومِ فليقُلْ أعوذُ بِكلِماتِ اللَّهِ التامَّةِ من غضبِهِ وعقابِهِ وشرِّ عبادِهِ ومن همزاتِ الشَّياطينِ وأن يحضُرونِ فإنَّها لن تضرَّهُ).