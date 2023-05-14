أسعار الأسمنت اليوم الأحد 14-5-2023 في مصر.. مستقرة

تواصل أسعار الأسمنت اليوم الأحد 14-5-2023 في مصر استقرارها الذي تشهده منذ بداية الشهر الجاري، في ظل توقعات بثبات الأسعار حتى نهاية الشهر ذاته، كما أنّ الأسعار تختلف حسب النوع والشركة، وما يتردد حاليا بشأن ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية غير صحيح، وفق ما صرح به أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية لـ«الوطن».

واستعرض شيرين أسعار الأسمنت اليوم الأحد 14-5-2023 في مصر والتي جاءت كما يلي:

- يبلغ سعر أسمنت المسلح 1960 جنيها.

- أسمنت النصر يسجل 1920 جنيها.

- أسمنت الفهد يبلغ 1770 جنيها.

- يسجل أسمنت التعمير 1870 جنيها.

- أسمنت السهم 1810 جنيهات.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

- فيما يبلغ سعر أسمنت المعلم 1870 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 1860 جنيها.

- أسمنت المخصوص يسجل 1920 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 يسجل 1870 جنيها.

- أسمنت حلوان 1975 جنيها.

سعر أسمنت المصريين

- يسجل سعر أسمنت المصريين 1770 جنيها.

- أسمنت العسكري يسجل 1880 جنيها.

- كما يبلغ سعر أسمنت السويدي 2060 جنيها.

- أسمنت البرج اليوم 1900 جنيه.

- أسمنت الممتاز يسجل اليوم 2055 جنيها.

- يسجل أسمنت أسيوط 1800 جنيه.