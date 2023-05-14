سعر الدولار اليوم الأحد 14-5-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 14-5-2023 بالبنوك المصرية، استقرارًا في بداية التعاملات، حيث يتراوح سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، ليكون الأقل في بنك التنمية الصناعية وبنك مصر والبنك الأهلي المصري والأعلى مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبالنسبة لسعر البيع ين 30.85 جنيه و30.96 جنيه.

والأعلى في البيع لسعر الدولار الأحد 14-5-2023 بالبنوك المصرية، هو البنك المركزي المصري، والأقل في بنك التنمية الصناعية وبنك مصر والبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بالنسبة للشراء 30.83 جنيه، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

فيما جاء سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، بـ30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسعر الدولار في بنك مصر، هو نفس البنك الأهلي فالشراء بـ30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وعن سعر الدولار في بنك القاھرة، للشراء 30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، بالنسبة للشراء 30.90 جنيه، وللبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 30.85، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسعر الدولار في بنك الإسكندریة، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.