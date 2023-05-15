الطماطم السوداء في الأسواق قريبا.. تزرع فوق الأسطح والشجرة تنتج 80 كيلو

الطماطم السوداء أحد المحاصيل الزراعية، التي تتميز بوفرة الإنتاج وغير المكلفة في زراعتها بالإضافة إلى فوائدها المتعددة، إذ تنتج الشجرة الواحدة منها ما يقرب من 85 كيلوجراما، ويستمر إنتاجها لمدة عام ونصف، ومن الممكن زراعتها أعلى أسطح المنازل، والحدائق والحقول، لذا تعد من المشروعات المربحة التي تدر دخلا كبيرا على صاحبها.

بداية زراعة الطماطم السوداء

قال ممدوح سالم، البالغ من العمر 43 عاما، ومقيم بمركز ومدينة الصالحية بمحافظة الشرقية لـ«الوطن» إنه بدأ في زراعة بذور الطماطم السوداء، منذ عام 2019، بعد أن أهداه أحد أصدقائه من المقيمين بالخارج هذه البذور خلال زيارته له بعد عودته من تايلاند.

وأضاف أنه زرع هذه البذور أعلى سطح منزله، إذ تزرع في شهر فبراير من كل عام، وتبدأ في جني المحصول منها بعد 3 شهور، وأن إنتاج الشجرة الوحدة خلال عام ونصف، تبلغ نحو 85 كيلو جراما، مشيرا إلى أن بذور تلك الثمرة تستورد من الخارج، ويبلغ سعر البذرة الواحدة جنيهان فقط، لكنها ليست متوفرة بكميات كبيرة في السوق المصرية.

3 أشجار تحقق اكتفاء ذاتيا

واستكمل: «الطماطم السوداء من الممكن زراعتها أعلى أسطح المنازل لأنها لا تحتاج إلى مساحات شاسعة، وأن 3 أشجار من هذا النوع، يحقق اكتفاء ذاتيا للمنزل طول العام، ويستخدم الطماطم السوداء في أنواع السلطات، أو تقدم مع أطباق الفاكهة، حيث أنها تتمتع بمذاق سكري».

الطماطم السوداء تشبه فاكهة البرقوق

وعن مراحل تكوين الثمرة، أكد أن الطماطم السوداء، في بداية تكوينها عبارة عن زهرة ثم مرحلة العقد، وتتحول بعد ذلك إلى ثمرة خضراء، وبعد عملية النضج يتغير لونها إلى الأسود من الخارج، ومن الداخل يكون لونها أحمر كاتم مائل للون البني، تشبه في مجملها فاكهة البرقوق.

أول ظهور للطماطم السوداء

وعن سبب التسمية، قال الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة بجامعة طنطا، إن الطماطم السوداء سميت بذلك الاسم نسبة إلى لونها، وهي تشبه فاكهة البرقوق، وتتميز بطعم لذيذ، ويبلغ حجمها مثل الطماطم الشيري، وموطنها الأصلي هي روسيا، وخاصة منطقة القرم، بالقرب من منطقة البحر الأسود ودولة أوكرانيا، والطماطم السوداء تكون لونها أزرق بنفسجى عند بداية نضجها ثم تتحول لونها من الخارج إلى اللون الأسود، ولونها أحمر أورجواني من الداخل مع اكتمال نضجها.

وأضاف عميد كلية الزراعة، أن شجرة الطماطم بصفة عامة من الممكن أن تنتج لمدة 10 سنوات، ومن الأفضل زراعتها كعروة واحدة لمدة 6 شهورفقط، حتى يكون إنتاجها اقتصاديا، وتزرع الطماطم على 3 عروات طول العام، داخل الأرض المستديمة، والطماطم السوداء هي نوع من أنواع الطماطم، سواء الحمراء أو الصفراء، فهي ذات طبيعة واحدة، ويجرى التعامل معها بنفس الطريقة في الزراعة.

أول إنتاج من الطماطم السوداء

وأكد الدكتور محمد السيد، أن أول إنتاج من الطماطم السوداء قدمه العالم الأمريكي جيم مايرز بجامعة ولاية أوريجون، وأن الطماطم السوداء تسمى بـindigo rose، جاءت نتيجة تهجين الطماطم الأرجوانية مع الطماطم العادية الحمراء، حتى انتشرت إلى العديد من دول العالم، وتتميز بأنها ذات زهرة زرقاء اللون.

الطماطم السوداء تحتوي على مادة نادرة

ومن جهة أخرى، قالت الدكتورة هبه الحمامي، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات لـ«الوطن» إن الطماطم السوداء ذات قيمة غذائية عالية، ومن المتوقع تواجدها داخل الأسواق المصرية، خلال الفترة المقبلة، وهي غنية بمادة الانثوسيايين، المضادة للأكسدة، وهي السبب في اكتساب الطماطم هذا اللون.

فوائد الطماطم السوداء

وأضافت أن الطماطم السمراء تحتوي على العديد من السكريات، والفيتامينات والأملاح المعدنية، وتلعب دورا مهما في الحفاظ على الصحة، والجهاز المناعي بشكل خاص، بجانب أن لها دور فعال في علاج السرطان، ومقاومة أمراض السمنة والسكر، لأنها غنية بمادة الألياف التي تعطي إحساسا بالشبع، مشيرة إلى أن مادة الانثوسيانين، هي مادة نادرة تواجدها داخل الأطعمة المتناولة يوميا.