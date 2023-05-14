آخر أخبار الإيجار القديم 2023.. مطالب بتحرير عقود أكثر من مليون شقة مغلقة

لا يزال موضوع الإيجار القديم محل اهتمام ملايين المصريين، في ظل تصاعد مطالب طرفي الأزمة «الملاك والمستأجرين» بسرعة مناقشة هذه الأزمة، وإدخال بعض التعديلات على القانون، من أجل حل الأزمة السكانية.

ويستعرض التقرير التالي آخر أخبار قانون الإيجار القديم، لاسيما وأن جلسات الحوار الوطني ستنطلق اليوم لمناقشة موضوعات تتعلق بالمحور السياسي، وفي انتظار حسم مناقشة موضوعات الإيجار القديم في المحور الاجتماعي الذي تنطلق جلساته الخميس المقبل.

آخر أخبار الإيجار القديم

وبخصوص آخر أخبار الإيجار القديم، تقدم أحمد جاد، مستشار رابطة الملاك، بعدد من المطالب لإدارة الحوار الوطني أبرزها تحرير عقود أكثر من مليون شقة من الوحدات المغلقة والمؤجرة بنظام الإيجار القديم.

وأوضح شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، أنه يعتزم تقديم حلول لإدارة الحوار الوطني «ترضي الملاك والمستأجرين» بحسب تعبيره.

شروط امتداد عقد الإيجار القديم

وكشف الدكتور أيمن رمضان الزيني، أستاذ القانون المحاضر بكليات الحقوق جامعة السادات، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن شروط امتداد عقد الإيجار القديم، والفئات التي يحق لها امتداد العلاقة الإيجارية، وهي كالتالي:

- في حالة وفاة المستأجر الأصلي يحق لزوجته وأبناءه البقاء في الشقة بموجب عقد الإيجار القديم.

- يحق أيضًا للابن أو البنت بعد وفاة الوالد أو الوالدة أن يظل في الشقة المؤجرة بعد وفاتهما، شريطة أن يكون هذا الابن أو البنت قد أقام مع الأب أو الأم المتوفية مدة لا تقل عن عام قبل الوفاة.

- كما يشترط ألا يكون للابن أو البنت مسكن مستقل له، أما في حالة وفاة هذا الابن فلا يحق لزوجته وأبناءه البقاء في الشقة بموجب العقد القديم، ويحق للمالك استرداد الشقة المؤجرة في هذه الحالة.

- كما يشترط عدم تغيير النشاط الذي تم تأجير العين من أجله، أي أنه في حالة كانت الشقة مستأجرة بهدف السكن، ثم قام الوريث بتحويلها إلى عيادة أو غيره، وكذلك في حالة تغيير النشاط الخاص بالمحلات التجارية إلى أي نشاط آخر فيحق للمالك في هذه الحالة طرد المستأجر.

الفئات التي تستحق امتداد عقد الإيجار القديم

وأضاف الدكتور أيمن رمضان الزيني، أن هناك نحو 5 فئات تستحق امتداد العلاقة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم، وهي:

1- الزوجة.

2- الأبناء الشرعيين للمستأجر، أما الابن بالتبني فلا يمتد له عقد الإيجار القديم سواء كان الابن ذكر أم أنثى.

3- والد المستأجر.

4- والدة المستأجر في حالة البقاء مع المستأجر قبل وقوع الوفاة.

5- الحفيد في حال كانت وفاة والده أو والدته قبل تعديل القانون، والذي صدر في عام 2002.