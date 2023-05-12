مستشار «مستأجري مصر»: لدينا حلول لقضية الإيجار القديم نطرحها أمام الحوار الوطني

قال شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إن ائتلاف مستأجري العقارات القديمة انتهوا من إعداد الرؤية التي سيتم طرحها أمام لجنة الحوار الوطني خاصة بعدما أعلن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني من رفع قضية الإيجار القديم إلى مجلس الآمناء.

لدينا حلول سنطرحها في الحوار الوطني

وأضاف المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر خلال حديثه لـ«الوطن» أنه يعتقد أن الحوار الوطني بمشاركة القوى السياسية والأحزاب والخبراء سيصل إلى حل يرضي جميع الأطراف سواء من الملاك أو المستأجرين قائلا: «ائتلاف المستأجرين لديهم حلول ولكن لن نعرضها إلا أمام الحوار الوطني، حلول مش هيتقالها لا، وهيوافق عليها الملاك قبل المستأجرين، متأكد إن 90 % من المستأجرين والملاك هيوافقوا عليها».

وحول سبب رفضه ذكر الحلول التي يستعد لتقديمها أمام الحوار الوطني، رد قائلا: لازم نتأكد الأول من جدية الطرف الآخر في حرصه على الوصول إلى حل لهذه القضية مثلنا».

لابد للطرف الآخر أن يجلس على طاولة الحوار

وحول طلبات ائتلاف الملاك بالمطالبة بإعادة 1.6 مليون شقة مغلقة، قال إنه يوافق على هذا الأمر ولا توجد إشكالية فيه ولكن لابد للطرف الآخر أن يجلس على طاولة الحوار لوضع حلول جدية تُنفذ على أرض الواقع: «أنا موافق إن الشقق المغلقة المهجورة ترجع لأصحابها ولكن الشقق المغلقة بشكل متقطع مثل شخص مسافر لا للخارج، هذا لا يعتبر غلقا».

وأضاف أن هناك أكثر من 9 ملايين أسرة تعيش في واحدت سكنية بالإيجار القديم، ولن نستطيع في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة أن يتم زيادة الإيجار أو طردهم من الوحدات: «9 مليون أسرة دول يروحوا فين طيب، هيناموا في الشارع»، مضيفا أن الحلول التي طرحها الملاك قبل ذلك لم تكن حلول جدية ولم يكن الغرض منها حل الأزمة: «الملاك عايزين يزودوا علينا الإيجار ويعملولنا صندوق إعانة، هي إحنا شحاتين».