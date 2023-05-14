توريد 119 ألف طن قمح لـ22 موقعا في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 22 موقعاً ما بين صوامع وشون استلمت حتى صباح اليوم الأحد، 118 ألفا و982 طناً و595 كيلو قمح، وهذه المواقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين

وأضاف «نور الدين»، أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام

ووفقاً للدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، فإن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت 214 ألفاً و868 فداناً، منها 350 حقلاً إرشادياً على مساحة 350 فداناً، مشيراً إلى أن متوسط إنتاج الحقول الارشادية من 21 أردباً لـ26 أردباً للفدان، لافتاً إلى أن متوسط عام الإنتاج المتوقع للفدان 18 أردباً، نظراً لارتفاع نسبة الملوحة في الأراضي القريبة من البحر المتوسط، حيث تم استحداث عدد من الأصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية «سخا 95، ومصر 3، ومصر 4، وجيزة 171، سدس 14»، وذلك لزيادة إنتاجية الفدان.