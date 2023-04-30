توريد القمح في محافظة كفر الشيخ.. الصوامع تستلم 22 ألف طن حتى الآن

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، مواصلة توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توريد القمح في محافظة كفر الشيخ

وصرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم، أن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية الموسم توريد القمح في محافظة كفر الشيخ وحتى صباح اليوم الأحد، بلغت 22 ألفا و248 طن قمح بلدي.

استلام الأقماح المحلية في 22 موقعا

وأوضح «الهابط»، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم توريد القمح في محافظة كفر الشيخ لعام 2023 الحالي يتم من خلال 22 موقعاً تابعاً للجهات المسوقة والتي تضم الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

غرفة عمليات لمتابعة التوريد

وأشار «الهابط»، إلى أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتاً إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، وفقاً لتوجيهات المحافظ.

انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين

ومن جانبه، شدّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.