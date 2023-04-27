توريد القمح في محافظة كفر الشيخ.. 6 آلاف طن من 22 موقعا

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ مواصلة توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توريد القمح في محافظة كفر الشيخ

كشف عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أن توريد القمح في محافظة كفر الشيخ خلال موسم 2023 الحالي، يتم من خلال 22 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكلاً من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى المصرى، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة توريد القمح في محافظة كفر الشيخ

وأضاف «الهابط»، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم توريد القمح في محافظة كفر الشيخ والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها.

توريد 6 آلاف و157 طن قمح

وأكد «الهابط»، أن محافظ كفر الشيخ شدّد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة ؛ وقد بلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح يوم الخميس، 6 آلاف و157 طنا و14 كيلوجرام قمح.