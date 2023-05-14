معلومات عن مغني الراب أبيوسف بعد وفاة والدته الإعلامية صديقة حياتي

يعيش مغني الراب أبيوسف حالة من الحزن الشديد بعد وفاة والدته الإعلامية صديقة محمد حياتي، حسبما أعلن أمس عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتصدر مغني الراب أبيوسف محركات البحث على «جوجل»، بعد وفاة والدته الإعلامية القديرة أمس، وطالب جمهوره بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

معلومات عن مغني الراب أبيوسف

مغني الراب أبو يوسف، يعتبر واحدا من أبرز الأسماء في ساحة غناء الراب المصري، وصدر له أكثر من 100 أغنية كتبها بنفسه، وحققت نسب مشاهدة عالية على قناته الرسمية.

بداية مشوار مغني الراب أبيوسف

بدأ مشواره الفني كعازف «درامز» في إحدى الفرق الغنائية، التي كانت تهتم بأغاني «الميتال»، واهتم بالتأليف الموسيقي مستخدمًا آلة الجيتار.

وقدم أبيوسف عددا كبير من الأعمال الفنية، لكنه حذف معظم أغانيه على «يوتيوب»، وذلك بناء على قرار من أبيوسف ذاته، حيث قرر حذف الأغنيات التي مر عليها فترة ولم يعد الجمهور يتذكرها فتصبح غريبة.

وقدم أبيوسف عدد من الأغنيات المهمة، أبرزها «سباجيتي»، و«أوهام»، و«أنا مش هقدر».

تجربة تمثيلية لـ أبيوسف

وكان ل مغني الراب أبيوسف تجربة تلفزيونية مع الفنانة زينة، حيث قدما سوياً مسلسل «الليلة واللي فيها»، وجسد دور «حاتم»، الذي حاول أن يقتحم حياة بطلة العمل «زينة»، خاصة أنها تواجه مشكلات مع زوجها.