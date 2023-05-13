معلومات عن والدة مطرب الراب أبيوسف.. إحدى رواد الإذاعة المصرية

أعلن مؤدي الراب أبيوسف، منذ قليل، وفاة والدته الإعلامية القديرة صديقة حياتي، وذلك عبر خاصية «الاستوري» على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك دون الكشف عن هويتها أو سبب الوفاة.

من هي والدة أبيوسف؟

وتبين أن والدة أبيوسف الراحلة، منذ قليل، هي الإذاعية القديرة صديقة حياتي، التي ارتبط بها الجمهور على مدار العديد من السنوات، بسبب صوتها القوي، الذي كان يتميز بطبيعة متميزة، وكانت أحد مشاهير الإذاعة المصرية.

تعتبر صديقة حياتي إحدى رواد الإذاعة المصرية، وذلك بسبب إتقانها للعمل الإذاعي بشكل كبير، كما قدمت برنامجا تليفزيونيا كان يناقش القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة، ومن مؤسسات إحدى الإذاعات اليابانية.

هند سعيد صالح تنعى صديقة حياتي

وحرص عدد كبير من الشخصيات العامة على نعي الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي، من أبرزهم الإعلامية منى الشرقاوي التي كتبت: «لا حول ولا قوة إلا بالله الأستاذة والقدوة والمعلمة والصديقة أمنا كلنا الأستاذة صديقة حياتي في ذمة الله».