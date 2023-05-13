يوسف الحسيني عن الإذاعية صديقة حياتي والدة «أبيوسف»: عملتني العربي من أول وجديد

توفيت، منذ قليل، الإذاعية القديرة صديقة حياتي، وأعلن خبر الوفاة ابنها مطرب الراب الشهير أبيوسف.

وتتلمذ على يد الإذاعية صديقة حياتي عدد كبير من الإعلاميين، من بينهم يوسف الحسيني.

يوسف الحسيني عن صديقة حياتي

وقال يوسف الحسيني في برنامجه «التاسعة» عن الإذاعية صديقة حياتي: «أثرت عليّا في مخارج ألفاظي فكنت في البداية ألدغ في حرف الراء وعلمتني أن أنطقه، ووقفت بجواري وقفات غير منسية ولا يستطيع أحد أن يتصورها طوال الوقت في شغلي ومهنتي وإنسانيا وعلمتني العربي من أول وجديد رغم حبي الشديد للغة العربية».

وأضاف يوسف الحسيني قائلا: «أستاذة صديقة كانت من مؤسسات إذاعة باليابان وهذا يدل على قوة الإذاعيات المصريات وكانت دايمًا بتقولي مذيع الإذاعة أهم من مذيعي التليفزيون».

هند سعيد صالح تنعى صديقة حياتي

ونعى الراحلة عدد كبير من العاملين في الميديا ومن بينهم هند سعيد صالح وكتبت: «إنا لله و إنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله الإعلامية الكبيرة القديرة صديقة حياتي، ست طيبة وحنينة وعمرها ما بخلت علينا بمعلومة أبدا، آخر كلام كان بيننا الأسبوع اللي فات على الماسنجر وآخر جملة بعتتهالي: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.. وجعتى قلبى و الله يا مدام صديقة ربنا يرحمك ويغفرلك ويثبتك عند السؤال ويجعل مثواك الجنة يا رب».