الرئيس السيسي يصل إلى موقع افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات كتب: نرمين عفيفي 11:04 ص | الأحد 14 مايو 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مقر حفل افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: السيسي يوجه باستمرار العمل على تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القاهرة الإخبارية: مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يشكر الرئيس السيسي بعد وقف إطلاق النار مدير عام منظمة «إيسيسكو»: نشكر الرئيس السيسي على دعمه للشباب «القاهرة الإخبارية»: أمريكا تشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار بغزة السيسي بقلم نرمين عفيفي