السيسي يشهد الفيلم التسجيلي «نهضة زراعية» عن مصنع البطاطس في شرق العوينات

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان «نهضة زراعية»، وذلك خلال افتتاح موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس وثلاجات تقاوي البطاطس بشرق العوينات.

وجاء في الفيلم التسجيلي: «مجالاتنا الزراعية تستوعب 25% من إجمالي العمالة المصرية، وتسهم في 15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن دورها في تعظيم الاحتياطي من النقد الأجنبي، حققت صادراتنا الزراعية نقلة نوعية لإجمالي 6.5 مليون طن، وبالتالي استطاعت مصر تصدير أكثر من 400 منتج زراعي لأكثر من 160 دولة».

أكبر مخطط للتوسعات الزراعية الأفقية

وتابع: «خلال 7 سنوات ومع إطلاق استراتيجية مصر 2030، نفذت مصر 320 مشروعًا زراعيًا ضمن أكبر مخطط للتوسعات الزراعية الأفقية التي خلقت ملايين من الأفدنة الإضافية، ومنها مشروعات الدلتا الجديدة والريف المصري الجديد وتنمية الوادي الجديد ومحافظات الصعيد، فضلًا عن مشروعات شمال ووسط سيناء».

وأضاف: «نجحت مخططات الدولة المصرية بوصول المساحة الزراعية من القمح إلى أكثر من 3.2 مليون فدان بمعدل إنتاج يبلغ 3 أطنان للفدان الواحد، وبإجمالي 10 ملايين طن سنويا، واستطعنا تقليل نسبة الفاقد من القمح من خلال المشروع القومي للصوامع الزراعية، لتصل معدلات التخزين الاستراتيجي إلى 5.5 مليون طن».

واستكمل «تمّ زراعة ما يزيد على 150 ألف فدان من محصول القمح، وعين دلة بلغت المساحة المزروعة منه فيها 4 آلاف فدان، أما الفرافرة 4500 فدان، بينما شرق العوينات 146 ألف فدان، وتمّ زراعة 70 ألف فدان من القمح في مستقبل مصر، هذه المشروعات الزراعية ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية لأكثر من 374500 فدان».

زراعة 1.5 مليون نخلة

ولفت إلى أنَّه تمّ زراعة مليون و500 ألف نخلة لتصبح مصر من كبرى الدول المصدرة للتمور في العالم، متابعًا: «استمرار لمسيرة النماء التي يتبناه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تدعيم الصناعات الغذائية الجديدة، لقد نجحنا في إنشاء مصنع متكامل للبطاطس على مساحة 380 ألف متر مربع، وتتم جميع مراحل التصنيع بشكل آلي دون تدخل بشري».

وأكمل التقرير: «هناك خط إنتاج للبطاطس نصف المقلية بطاقة إنتاجية 10 أطنان في الساعة، فضلا عن خط آخر لإنتاج البطاطس المهروسة بإجمالي 2 طن لكل ساعة، وحدت المصنع توفر أعلى معدلات الجودة الصناعية والسلامة الغذائية، منها: ثلاجة حفظ المنتج الخام لسعة تخزين أكثر من 60 ألف طن، بينما ثلاجة تقاوي البطاطس تبلغ سعتها التخزينية 64 ألف طن، ويوفر هذا الصرح الصناعي العملاق أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة».