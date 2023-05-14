مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بأكتوبر

لقيت سيدة مصرعها، وإصابة 5 آخرين، في حادث سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها في أكتوبر، وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم أحمد السوريكي رئيس مباحث أكتوبر، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث سيارة ميكروباص ووقوع حالة وفاة ومصابين، أمام سور نادي أكتوبر بالمحور المركزي دائرة القسم.

وتبين أنه أثناء سير السيارة الميكروباص يقودها سائق 33 سنة مصاب بكسور، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لصعوده أعلى الرصيف بالطريق البطيء واصطدامه بسور نادي أكتوبر.

وأسفر الحادث عن وفاة سيدة وإصابة 4 اخرين إصابات خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي لتلاقى العلاج.