سيدة تمثل النيابة العامة في محاكمة المتهم بقتل زوجته بالنزهة

للمرة الثانية في تاريخ القضاء المصري، مثّلت سيدة، النيابة العامة، في قضية المتهم بقتل زوجته في منطقة النزهة لخلافات بينهما.

حضر المتهم في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط حراسة أمنية مشددة، وجرى إيداعه قفص الاتهام داخل محكمة جنايات القاهرة، وبدأت المحكمة مواجهته بتقرير الطب النفسي، الذي أكد صحة سلامة القوى العقلية له، وبدأ ممثل النيابة «سيدة» تلاوة أمر الإحالة والمرافعة أمام هيئة المحكمة والمتهم وهيئة الدفاع عنه.

تهمة القتل العمد

اعترف المتهم في التحقيقات، بتفاصيل الجريمة التي وقعت داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة النزهة، قبل عام وشهرين من الآن، قائلا إنّه لم يقصد قتل زوجته، وأنّ مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى مشاجرة، فاستل سكينا وسدد لها عدة طعنات أودت بحياتها، واتصل بالشرطة التى حضرت وألقت القبض عليه، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، ونسبت لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.