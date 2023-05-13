مصرع طالب في حادث تصادم دراجة نارية وتروسيكل بالبحيرة

لقي طالب مصرعه قبل قليل جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية أمام قرية كفر بولين بنطاق دائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طالب في حادث بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال مستشفى كوم حمادة جثة طالب جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بنطاق دائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الطالب المتوفى

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة طالب يدعى شريف جمعة النجار، 18 سنة، مقيم كوم حمادة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.