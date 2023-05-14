«اتصالات النواب»: 18 مليار جنيه موازنة الجهاز القومي للاتصالات في 2023-2024

أقرّت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة أحمد بدوي، إجمالي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي 2023-2024.

وقدرت موازنة الجهاز القومي للاتصالات بنحو 18 مليارًا و36 مليونًا و781 ألف جنيه بزيادة قدرها 4 مليارات و343 مليونًا و641 ألف جنيه عن موازنة العام المالي 2023-2022 والبالغة 13 مليارًا و693 مليونًا و140 ألف جنيه بنسبة زيادة 72 و31%.

كما بلغت اعتمادات الاستثمارات بموازنة الجهاز للعام المالي 23/24 نحو 632 مليونا و220 ألف جنيه بزيادة قدرها 229 مليونًا و589 ألف جنيه عن موازنة 22/23 البالغة 402 مليون و631 ألف جنيه بنسبة زيادة 57%.

وأكّد أحمد بدوي رئيس اللجنة أنَّ الجهاز يستهدف خلال موازنة العام المالي 2023-2024، إنشاء وتشغيل 2500 محطة تغطية جديدة بخدمات المحمول (صوت وبيانات) لتكثيف التغطية بالمناطق المأهولة بالسكان وتوفير التغطية بالتوسعات العمرانية.

يأتي ذلك فضلًا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات الأرضية باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية لإجمالي 3 ملايين خط لتحسين الخدمة بالمناطق المأهولة بالسكان والتوسعات العمرانية الجديدة.